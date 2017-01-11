11.01.2017 13:47 Cibuti'nin devlet lisesine tam donanımlı teknoloji sınıfı kuruldu

Cibuti'nin en büyük devlet liselerinden biri olan Lise Deta'ya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı kuruldu. Cibuti'nin en büyük devlet liselerinden biri olan Lise Deta'ya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı kuruldu.



TİKA, Cibuti'de gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Cibuti genelinde önemli projeleri hayata geçiren TİKA tarafından Cibuti'nin en büyük devlet liselerinden biri olan Lise Deta'ya tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı kuruldu. TİKA tarafından gerçekleştirilen proje, düzenlenen törenle öğrenci ve öğretmenlerin kullanımı için okul yönetimine teslim edildi. Törene T.C. Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Lise Deta Okul Müdürü Abdul Reşid Musa Iyehi,TİKA Cibuti Koordinatörü Mikail Taşdemir ile okul yöneticileri ve birçok öğrenci katıldı.



Törende açıklamada bulunan T.C. Cibuti Büyükelçisi Altınok, Türk ve Cibuti halklarının uzun zamandan bu yana iki kardeş ve dost ülke olarak ilişkilerinin olduğunu, Cibuti TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nin kısa bir süre önce açılmasına rağmen birçok önemli projeyi Cibuti halkının istifadesine sunduğunu söyledi. Altınok, kurulmuş olan teknoloji sınıfının da öğrencilerin çağın gerektirdiği şekilde eğitim almaları için modern imkanlar sağlayacağını ifade ederek, sağladığı hizmetlerden dolayı TİKA'ya ve Türkiye'de terörizme karşı verilen mücadeleye göstermiş olduğu destekten dolayı Cibuti devletine ve halkına teşekkür etti.



TİKA Cibuti Koordinatörü Taşdemir ise çocukların geleceği temsil ettiğini vurgulayarak kurulan teknoloji sınıfının aslında geleceğe bir yatırım olduğunu, lise öğrencilerinin modern, temiz, iklim şartlarına uygun ve tam donanımlı bir sınıfta öğretim görmeleri için Türk halkının ve devletinin desteği ile projelerin gerçekleştirildiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından tören kurdele kesimi ile sona erdi.



Yaklaşık 3 bin 200 öğrenci ve 135 öğretmenin eğitim ve öğretime devam ettiği lisede kurulan teknolojisi sınıfı takdir ve sevinçle karşılandı.

