10.02.2017 12:10 CIA Başkanı Pompeo'yu kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo'yu Çankaya Köşkünde kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo'yu Çankaya Köşkünde kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ABD'de yeni yönetim döneminde işbirliğine verilen önem vurgulanırken gerek ikili gerek bölgesel çerçevede, terör ve organize suç başta olmak üzere, istihbarat alanında yakın bir çalışma ilişkisi tesisi konusunda ortak yaklaşım paylaşıldığı kaydedildi.

Başbakan Yıldırım'ın FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaşım ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerin altını çizdiği, örgüt lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade süreci dahil, söz konusu terör örgütünün ABD'deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD'nin tüm ilgili makamlarından işbirliği talebini tekrarladığı ifade edildi.

Konuk Direktörün, görevi çerçevesinde ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını, Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmaya önem atfettiklerini belirttiği, El-Bab'da şehit olan Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini ifade ettiği bildirildi.



