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CIA Başkanı'na Ankara'da FETÖ mesajı!
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CIA Başkanı'na Ankara'da FETÖ mesajı!

Ankara'da Pompeo'ya, FETO'nun Türkiye’ye iade edilmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelebileceği mesajı iletildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde alınan karar uyarınca, CIA Başkanı Mike Pompeo Rakka operasyonu hazırlıklarını görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPTI

İlk ziyaretini Türkiye'ye yapan Pompeo, öğle saatlerinde geldiği Ankara'da ilk olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gitti, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yerleşkesi'ne geçti.

RAKKA OPERASYONU GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmelerde, TSK'nın yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye'de DEAŞ ile mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi. ABD yönetimi, DEAŞ'ın merkezi Rakka'ya düzenlenecek operasyonu YPG/ PYD güçlerini kullanarak gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra TSK'nın El Bab'ın ardından Rakka operasyonuna da destek vermesi gündeme geldi. Pompeo'nun Ankara'da yaptığı görüşmelerde de Rakka operasyonu ayrıntılarıyla değerlendirildi.

TERÖRİST YPG YERİNE ILIMLI MUHALİFLER

Rakka operasyonunun ay sonunda başlaması planlanıyor. YPG'nin PKK'nın uzantısı niteliğindeki bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Ankara, Rakka operasyonunun TSK'nın desteğiyle Suriyeli ılımlı muhaliflerle yürütülmesi gerektiğini savundu.

Aksi halde Suriye'de terörün son bulmayacağı ve sivil halk ile demografik yapının zarar göreceğinin altı çizildi.

EN ÖNEMLİ KONU FETÖ

CIA Başkanı Pompeo'ya 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile yürütülen mücadele hakkında bilgi aktarıldı. Ankara'nın Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki beklentisi yinelendi.

FETÖ konusunun iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen en önemli konu olduğu, Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi halinde iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde ilerleyeceği vurgulandı.

“Trump yönetiminin Türkiye'nin talebine pozitif yaklaşacağına inanıyoruz” mesajı verildi.
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