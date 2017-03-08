CIA akıllı telefon ve TV'lere de sızmış

WikiLeaks, ABD Merkezi Haber Alma Dairesi (CIA) tarafından kullanılan geniş çaplı bilgisayar korsanlığının ayrıntılarını yayınladı.

WikiLeaks, ABD Merkezi Haber Alma Dairesi (CIA) tarafından kullanılan geniş çaplı bilgisayar korsanlığının ayrıntılarını yayınladı.

WikiLeaks, CIA tarafından cep telefonlarının, bilgisayarların, akıllı televizyonların güvenliklerini kıran ve sahiplerinin izlenmesini sağlayan bilgisayar korsanlığı araçlarının kullanıldığını gösteren belgeler elde ettiğini açıkladı. Belgelerde gizli yöntemlerle şifreleme, antivirüs yazılımları ve diğer güvenlik ağlarının aşıldığı belirtildi.

CIA'nin bu işte Ulusal Güvenlik Ajansı ve müttefik devletlerin istihbarat daireleriyle birlikte çalışarak dünyanın en popüler teknoloji platformları, Samsung'un televizyonlarını, Apple'ın iPhone'u ve iPadlerini, Google'ın Android telefonlarını ve Microsoft'un Windows işletim sistemini hedef aldığı kaydedildi.



WHATSAPP'A DA SIZMIŞLAR

Wikileaks, CIA ve müttefiki istihbarat servislerinin Signal, WhatsApp ve Telegram gibi haberleşme programlarına sızmayı başardığını öne sürdü. WikiLeaks, CIA'nin gizli bilgisayar korsanlığı için üs olarak Langley, Virgina'daki merkezi ile Almanya'nın Frankfurt kentindeki ABD Konsolosluğunu merkez olarak kullandığını kaydetti.

Belgelerde ayrıca aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer ülkelerden alınan dijital casusluk teknikleriyle ilgili "kütüphane" oluşturulduğuna dair bilgi var.

CIA sözcüsü Jonathan Liu kurumun konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtirken, Amerikan New York Times gazetesi ise belgelerin orijinal olup olmadığını henüz tespit edemediğini açıkladı.

ABD istihbaratının tüm dünyada milyonlarca kişinin internet ve telefon kayıtlarını izlediğini ortaya çıkardıktan sonra ülkeden kaçan ve 2013 yılından bu yana Moskova'da yaşayan eski CIA çalışanı Edward Snowden ise Twitter'dan belgelerin gerçek olduğuna yönelik işaretler olduğunu öne sürdü .

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)