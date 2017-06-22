CHP yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 7'inci gününde ikinci kalp krizi vakası yaşandı. Yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş sırasında CHP Muğla İl Teşkilatı'ndan olduğu öğrenilen Erol Doğal isimli bir kişi aniden rahatsızlanarak yere düştü.

Yürüyüşe eşlik eden sağlık ekipleri, Doğan'a müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Doğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yürüyüşün 4'üncü gününde 69 yaşındaki Hasan Tatlı isimli bir vatandaş daha kalp krizi geçirmiş ve ardindan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.