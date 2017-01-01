Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP yeni yıla polislerle girdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP yeni yıla polislerle girdi

İzmir'de yılbaşı gecesinde çalışan polisleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve Kantar Polis Merkezi'ndeki polislere sıcak çorba ikram etti.

İzmir'de yılbaşı gecesinde çalışan polisleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve Kantar Polis Merkezi'ndeki polislere sıcak çorba ikram etti.

Polislerle tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutlayan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, evimizde oturmayarak yeni yıla polislerle girmek istediklerini ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi. Başak, "Herkes evinde yatarak kutlarken yılbaşını, Güvenlik mensupları halkın güvenliğini sağlamak adına bu soğukta nöbet tutuyorlar. Bizde onların yalnız olmadığını her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu düşüncesiyle onların içini ısıtacak bir çorbayla böyle bir eylem gerçekleştirdik" dedi.

Başak, 2017'nin Şehitlerin olmadığı, işsizliğin olmadığı, ötekileştirmenin olmadığı bir yıl olmasını diledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ünlü isimler teröre isyan etti
Şehit polis Burak Yıldız'ın cenazesi hastaneden alındı
Saldırganın olay yerine geldiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü
Ulaştırma Bakanı Arslan: 'Bir şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar'
Yeni yılın ilk ikizleri Ağrı'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortaköy'deki saldırı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ünlü isimler teröre isyan etti
Ünlü isimler teröre isyan etti
Şehit polis Burak Yıldız'ın cenazesi hastaneden alındı
Şehit polis Burak Yıldız'ın cenazesi hastaneden alındı
Saldırganın olay yerine geldiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü
Saldırganın olay yerine geldiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü
Ulaştırma Bakanı Arslan: 'Bir şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar'
Ulaştırma Bakanı Arslan: 'Bir şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar'
Yeni yılın ilk ikizleri Ağrı'da
Yeni yılın ilk ikizleri Ağrı'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortaköy'deki saldırı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortaköy'deki saldırı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Bolu'da trafik kazası: 2 ölü
Bolu'da trafik kazası: 2 ölü
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan TCDD Ankara YHT Gar Kompleksi çalışanlarına ziyaret
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan TCDD Ankara YHT Gar Kompleksi çalışanlarına ziyaret
Bakan Bozdağ Beşiktaş saldırı hakkında açıklama yaptı
Bakan Bozdağ Beşiktaş saldırı hakkında açıklama yaptı
CHP yeni yıla polislerle girdi
CHP yeni yıla polislerle girdi
Yeni yılın ilk çağrısını Vali Amir Çiçek aldı
Yeni yılın ilk çağrısını Vali Amir Çiçek aldı
Gece kulübündeki müşteri dehşet anlarını anlattı
Gece kulübündeki müşteri dehşet anlarını anlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English