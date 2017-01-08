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'CHP yeni sistemde kendisine gelecek görmüyor'
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'CHP yeni sistemde kendisine gelecek görmüyor'

Anayasa değişikliği çalışmasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana muhalefet partisinin süreçle ilgili çok keskin ve kutuplaştırıcı açıklamalarda bulunduğunu belirterek, 'CHP yeni sistemde kendisine gelecek görmüyor' dedi.

Anayasa değişikliği çalışmasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana muhalefet partisinin süreçle ilgili çok keskin ve kutuplaştırıcı açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "CHP yeni sistemde kendisine gelecek görmüyor" dedi.
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Meclisin yarın önemli bir gündemle toplanacağını söyledi. Yılmaz, "Anayasa paketi değişikliği Meclisimize Genel Kurula geliyor. Biliyorsunuz komisyondaki görüşmeleri tamamlandı. 21 madde olarak komisyona teklif gitmişti. 18 madde olarak ta komisyona inmiş oldu. 18 maddenin genel görüşmeleri yarın itibariyle başlıyor ve ardından belirli bir süreçte Meclisin kendi usulleri içinde gerçekleşecek" dedi.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ KUTUPLAŞTIRICI AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR"
Ana muhalefet partisinin süreçle ilgili çok keskin ve kutuplaştırıcı açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:
"Bunu çok yadırgadığımızı belirtmek istiyorum. Meclisimizden de, halkımızdan da hiç kimsenin korkmaması gerekiyor, çünkü mecliste halkın temsilcileri var. Onlar kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. İnşallah 330'un üzerinde bir oyla referanduma ve halk oylamasına bu paket gelecektir. Demokrat Parti'nin bir sloganı vardı biliyorsunuz, 'Yeter söz milletindir' diye. Biz onu bir adım daha ileriye taşıdık geçmiş referandumlarda 'yeter karar milletindir' diye. Şimdi yine 'Yeter karar milletindir' diyoruz. Son sözü millet söylesin diyoruz. Millet ne söylerse, başımızın gözümüzün üstünde diyoruz. İnşallah milletimiz bu paketle son kararını verecek ve son sözünü söyleyecek. Biz inanıyoruz ki milletimiz, Türkiye'nin önünü açacak, ekonomik büyümesini hızlandıracak, Türkiye'yi dış dünyada daha güçlü bir devlet haline getirecek. İçerde daha etkili bir yönetime kavuşturacak bu paketi onaylayacaktır. Diğer taraftan bu paket vesayet sisteminin tamamen bitirilmesi, halkın iradesinin hem yasamada hem yürütmede etkili hale gelmesi bakımında da son derece önemlidir. Doğrudan halkın belirlediği yürütme ve yasama ile en güzel şekilde Türkiye idare edilecek."

"TÜRKİYE DAHA İYİ BİR SİSTEME KAVUŞACAK"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni sistemde kendisine gelecek görmediğini savunan Yılmaz, "Alışmışlar belli bir oranda oy almaya ve bununla idare ediyorlar. Yeni sistem oluştuğu zaman her parti ve aday, en az yüzde 50'nin oyunu hedeflemek durumunda. Dolayısıyla değişik toplumsal kesimlere açılmak durumundasınız. Çok daha kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket etmek durumundasınız. Bunu göze alamayanlar bu sisteme karşı çıkıyorlar diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah hem mecliste hem de halkımızın kararıyla Türkiye çok daha iyi bir yönetim sistemine kavuşmuş olacak" diye konuştu. Mevcut yönetim sisteminin çeşitli zaaflar taşıdığını belirten Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Ama bu zaaflar güçlü bir liderimiz ve güçlü bir parti olduğu için görünmüyor. Sistemin zaaflarını güçlü lider ve parti örtmüş oluyor ama bu kurumsal anlamda bir istikrarı garanti etmiyor. İşte bu yeni yönetim sistemiyle yeni telifle biz istiyoruz ki istikrar kalıcı olsun ve kurumsal anlamda garanti edilmiş olsun. Şahıslara ve partilere bağımlı kalmadan Türkiye uzun vadeli istikrarını garanti etmiş olsun."
Toplantıya Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Başkanı Yılmaz Seven katıldı.
(Sinan Atan - Yılmaz Atar / İHA)
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