'CHP'ye söylüyorum, aynı yoldan yürümeyin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'PKK'nın HDP'yi nasıl kullandığını görüyoruz, biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyorum, aynı yoldan yürümeyin' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın HDP'yi nasıl kullandığını görüyoruz, biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyorum, aynı yoldan yürümeyin" dedi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Bakan Soylu, jandarma, polis ve korucuların görevinin kamu düzenini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Siyasetin temel görevi teröre alet olmamaktır. Birkaç gündür olan Yüksel Caddesi gerek başka yerlerdeki olayları hep birlikte takip ediyoruz. Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kendi işyerlerinden terör örgütü mensubu olmakla suretiyle atılan iki kişiden bahsediyoruz. Bu iki kişi DHKP-C mensubudur. 2012'den itibaren DHKP-C üyesi oldukları sebebiyle defalarca gözaltına alınmışlardır. Biz hepimiz milletvekiliyiz ve sorumluyuz. En son DHKP-C operasyonunda bir babanın feryadını hep birlikte dinledik. Kızını örgütten kurtaramayan, bunun için örgütün işkencesine maruz kalan bir babanın feryadını dinledik. Bizim görevimiz bu örgütlerin bizi

kullanmamasıdır. PKK'nın HDP'yi nasıl kullandığını görüyoruz, biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyorum, aynı yoldan yürümeyin" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)