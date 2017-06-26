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CHP'ye sert eleştiri
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CHP'ye sert eleştiri

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, siyasetin milletin sorunlarını çözme yeri olduğunu söyledi. Tüfenkci, birilerinin insanları sokağa dökerek sorun üretmeye çalıştığını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, siyasetin milletin sorunlarını çözme yeri olduğunu söyledi. Tüfenkci, birilerinin insanları sokağa dökerek sorun üretmeye çalıştığını söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ramazan Bayramının ikinci gününde Malatya'nın Darende ilçesinde temaslarda bulundu.
İlk olarak Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek'i ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Şimşek ve ailesinin bayramını tebrik etti. Bakan Tüfenkci daha sonra AK Parti Darende İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle terör örgütleri ve yabancı istihbaratların ilgi alanı içerisinde olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Türkiye'nin bölgesinde güçlü olmasını istemeyenlerin nasıl bir hesap içerisinde olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla biz milletçe güçlü olmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti güçlü olmak zorunda" dedi.
AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin her alanda güçlenerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Türkiye birçok badire atlattı ama Allah'a hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz bu ülkeye sahip çıktı ve ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Biz sadece bu coğrafyada yaşayan insanların umudu değil, dünyadaki tüm mazlumların ve mahrumların umudu olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun bilincinde olarak her insanımızın elini sıkıyor ve her vatandaşımızın sorununa çözüm bulma noktasında büyük gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
15 Temmuz'da milletin demokrasisine sahip çıktığı gibi, ekonomisine de sahip çıktığını dile getiren Bakan Tüfenkci, "Dünyanın, 'Türkiye artık ekonomik olarak belini doğrultamaz' dediği bir zaman dilimi içerisinde biz 2.9 oranında bir büyüme oranı yakaladık. Bu büyüme oranları ile 2017 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık ve yüzde 5'lik bir büyüme gerçekleştirdik. İnşallah 2. ve 3. çeyrekte de büyüme oranlarımızı yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tek amaçlarının milletin refah düzeyini artırmak olduğunu aktaran Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş devletler arasında yerini almasını sağlamak ve 80 milyonu kalkındırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ
Bakan Tüfenkci, ilçe teşkilatındaki programının ardından Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Buradaki vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Tüfenkci daha sonra Es-Seyit Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı ziyaret etti.
Bakan Tüfenkci ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bakan Tüfenkci, "Siyaset, milletin sorunlarını çözme yeridir. Siyaset, sorun üretme yeri değildir ama bugün birileri insanları sokaklara dökerek sorun üretmeye çalışıyor. İşte Silivri'de kimlerin kimleri karşılayacağını hep beraber göreceğiz. FETÖ mensupları, PKK ve DHKP-C yandaşları onları karşılayacak ve onlarla birlikte hareket edenler, kimlere hizmet ettiklerini de görecekler. Bugün burada huzur içerisinde bayramlarımızı kutluyorsak güvenlik güçlerimizin terörle, teröristle yapmış oldukları mücadeleler neticesindedir. O terörün değirmenine su taşıyanlara şu veya bu şekilde destek olunursa, onlara cesaret verilirse inanın bu millet de hesabını sorar. Darende sorar, Ağılbaşılılar sorar, hiç kimse kusura bakmasın" diye konuştu.

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