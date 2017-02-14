Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Mahmut Övür

CHP’ye göre FETÖ diye bir örgüt yok

Türkiye'nin hızlı değişen gündeminde en hassas konu hiç kuşkusuz FETÖ ile mücadele... PKK da DEAŞ da bu ülkeye zarar verdi, veriyor ama hiçbir güç devleti içeriden tahrip eden yapısı nedeniyle FETÖ kadar bu ülkeye zarar vermedi.

Ülke son yüzyıllık tarihinde ilk kez dış güçlerle iç içe geçmiş bir iç gücün tehdidini iliklerinde hissetti ve bedelini de ağır ödedi, halen de ödüyor.

Bu kirli yapıya karşı yargı ve devletin güvenlik güçleri çok yönlü ve zorlu bir mücadeleyi sürdürüyor ama henüz sonuç alınacak bir noktaya gelinmiş değil, çünkü 15 Temmuz sonrası binlerce gözaltına, tutuklamaya, işten uzaklaştırmaya rağmen hâlâ, her gün hepimizi şoke eden yeni tutuklamalarla şaşkına dönüyoruz.

Benzer bir şaşkınlığı CHP de yaşatıyor.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra o darbeyi unutturmaya çalışması, darbe yapan bir örgütü hiç gündemine almaması hatta kendi içinde FETÖ yapısıyla ilişkili olduğu iddiasıyla tutuklanan isimlere sahip çıkması sadece kamuoyunu değil parti tabanını da şaşkına çeviriyor.

İlginç değil mi, CHP gibi cumhuriyeti kuran bir partinin genel başkan danışmanı Fatih Gürsul isimli kişi FETÖ'den gözaltına alınıp tutuklanıyor, partide kimse bu adamı bu partiye kim getirdi diye sormuyor. Ayrıca o adamın Elazığ'dan aday yapılmasının da CHP oylarını 15 binden 5 bine indirmesi de sorgulanmıyor!

Aynı şekilde günlerce medyada tartışılan bir isim daha var; FETÖ'ye finansal destek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Erkan Karaaslan... Bu adamın durumu çok daha enteresan...

Aydın Büyükşehir Belediyesi Danışmanı da olan Karaarslan, yüzde 90'ı CHP'li olan 100'e yakın belediyenin 2011'den bu yana danışmanlığını yapmış...

Danışmanlık yaptığı onlarca belediyede kurduğu şirketler aracılığıyla aylık 2 milyon 500 bin, yıllık ise 30 milyon lira kazandığı söyleniyor. Bu isimlerle CHP'yi buluşturan veya ilişki kurulmasında etkili olduğu ileri sürülen isim ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan... Bu konu hem medyada yazıldı hem de dava dosyalarına geçti.

Özel Kalem Müdürü Ceylan şu sıralarda da ABD ziyareti nedeniyle yine gündemde...

AHaber, CHP içinde krize yol açan geziyi şöyle duyurdu: "CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın kimselere haber vermeden ABD'ye gitmesi partide yeni bir krizin habercisi oldu.

Referandum kampanyasının başlamasına sayılı günler kala ABD'nin yolunu tutan Ceylan'ın, okyanus ötesine neden gittiği ve burada kimlerle görüştüğü merak konusu oldu."

Ceylan'ın ABD gezisi, FETÖ'cülere destek vermesi veya koruması CHP içinde sorgulanır mı bilemem ama önemli bir siyasi parti olan CHP'nin FETÖ karşısındaki sessizliğini halk erveya geç sorgulayacak.

Bir ülkeyi iç savaşa sürüklemek için darbe girişiminde bulunan ve 248 insanımızı şehit eden, binlerce yaralı bırakan, Meclis'i bombalayan bir örgüt nasıl olur da ana muhalefet partisinin gündeminde olmaz?

Mesela CHP'nin FETÖ'ye karşı bir toplantısını, bir eylem planını duydunuz mu?

Doğrusu merak ediyorum, CHP'nin bir FETÖ stratejisi var mı? Yoksa FETÖ diye bir örgüt yok mu? Acaba CHP'liler 15 Temmuz'a kurgu dedikleri gibi FETÖ'ye de mi kurgu diyorlar?

  YORUM YAP / YORUM OKU
MAHMUT ÖVÜR DİĞER YAZILARI
14 ŞUB
2017
CHP’ye göre FETÖ diye bir örgüt yok
12 ŞUB
2017
Diktatörlüğe karşı çıkanlara bakın
11 ŞUB
2017
Muhalefette iktidar dönemi bitiyor
10 ŞUB
2017
Türk Dostluk Grubu üyesi CIA Başkanı
9 ŞUB
2017
İran’da ne değişti?
7 ŞUB
2017
Tahran’dan dünyaya bakmak
31 OCA
2017
Terörist, Reina’nın kapısında polislere ne gösterdi?
29 OCA
2017
Rıdvan Dilmen’den ‘kutuplaşma’ dersi
28 OCA
2017
CHP’nin umudu Akşener
27 OCA
2017
Livaneli’den başkanlık önerisi
26 OCA
2017
FETÖ’nün kamikazesi itirafçı mı, değil mi?
24 OCA
2017
FETÖ itirafçıları gerçek mi tuzak mı?
22 OCA
2017
Reina katliamcısıyla FETÖ’cü yarbayın konuşması
21 OCA
2017
Kelepçe eylemi ve siyaset
20 OCA
2017
CHP’lilerin sakinliği şaşırttı
19 OCA
2017
‘Konuşacağından umutluyum’
17 OCA
2017
‘Kemal Bey’le buraya kadar’
15 OCA
2017
ABD’de Cumhuriyetçiler’in FETÖ’yle savaşı
14 OCA
2017
Başkanlık sistemi, gerçekler ve yalanlar
13 OCA
2017
Trump, Bahçeli ve yeni sinyaller
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Şehit kızından ağlatan mektup!
Şehit kızından ağlatan mektup!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Tam 536 adet!
Tam 536 adet!
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi
CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü
Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Kapıya asılan Türk bayrağını çaldılar
Kapıya asılan Türk bayrağını çaldılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English