CHP'ye 'belge' cevabı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a cevap vererek, 'Bu bir ihbar, şikayet hakkının kullanılmasına ilişkin bir metindir. Anayasanın 138. maddesi ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a cevap vererek, "Bu bir ihbar, şikayet hakkının kullanılmasına ilişkin bir metindir. Anayasanın 138. maddesi ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir" dedi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir belgeyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. "Bu yazı yargıya talimat mı?" sorusuna Yazıcı, "Bu açıklamayı dikkatle izledim inceledim. Tezcan'ın hukuk fakültesi mezunu olduğunu, avukatlık yaptığını da biliyorum. Hayretle karşıladım. Anayasanın 138. maddesi ile bu belgeyi telif etmek bir hukuk fakültesi eğitimini almış kişiye yakışmaz. Anayasa 138, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını güvence altına alıyor. Ama vatandaşın şikayet, ihbar hakkını anayasal hiçbir düzenlemenin ortadan kaldırması mümkün değil. Vatandaşların hak arayacağı yerler mahkemelerdir. O kadar özenle yazılmış ki bu yazı biliyorsunuz Cumhurbaşkanımıza iftira içeren bir yayın yer almış" karşılığını verdi.

Belgeyi gösteren Yazıcı, "Başında ne diyor, suç duyurusu diyor. Suç duyurusunu yapmak görevi değil mi? Cumhurbaşkanına hakaret re'sen takibi gerektiren bir suçtur" ifadelerini kullandı.



"GİZLİ DESE NE OLUR DEMESE OLUR"

"Suç duyurusu yapılabilir ama kanuni işlemi başlatacak olan savcı değil midir?" sorusuna Yazıcı, "Savcıdır. Mesleğim avukatlık, tevazu da göstermeyeceğim iyi bir hukukçuyum. Pratiğim de iyidir. Sonucunda 'arz ederim' diyor. Ben olsam bu sekreter yardımcısının yerinde 'rica' sözcüğünü bile kullanabilirdi. O kadar özenli davranmış ki Sayın Kıratlı arz diye bitirmiş, nezaketi görüyor musun?" cevabını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yargıya müdahale" iddiasına cevap veren Yazıcı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanlarının dünkü açıklamalarında Cumhurbaşkanımıza ithafen 'talimat verdiğinizi kanıtlarsam istifa edecek misiniz' diye yakışıksız, bilgiden yoksun söyleminin kanıtı olarak bugün yardımcısının bunu kamuoyu ile paylaşması Türk siyaseti açısından son derece üzüntü vericidir. Evrakta gizli yazması rutindir. Gizli dese ne olur demese olur. Bu tür yazışmalarda bu damga kullanılır. Bu bir ihbar, şikayet hakkının kullanılmasına ilişkin bir metindir. Anayasanın 138. maddesi ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir."

"Girişimde bulunacak mısınız?" sorusuna Yazıcı, "Kendi aramızda değerlendiririz" karşılığını verdi.

(Enise Vural / İHA)