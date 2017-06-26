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CHP ve MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti
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CHP ve MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

CHP ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

CHP ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.
AK Parti'de partiler arası bayramlaşma kapsamında ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti kabul edildi. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve beraberindeki heyette Kadın Kolları MYK Üyesi Suzan Şahin Dudu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Kemal Güneri yer aldı. Bayramlaşma için gelen CHP heyetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK Üyesi Asuman Erdoğan'dan oluşan heyet ağırladı.

MHP ZİYARETİ
Ardından MHP'den gelen heyetle bayramlaşıldı. MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan yanı sıra MYK üyeleri Kadir Şekerci ve Mesut Çelik ziyarete eşlik etti. MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, içinde bulunduğumuz zaman dilimini pek umutla karşılayamadıklarını ama umudun her zaman olduğunu ifade ederek, "Siyasi partilerin böyle dönemlerde uzlaşmayı sağlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"EKONOMİK ANLAMDA ENDİŞELERİMİZ VAR"
Referandumdan sonra uyum yasalarıyla iç tüzük değişikliğine MHP'nin destek vereceğini Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiğini hatırlatan Ayhan, ekonomik anlamda bir takım endişelerinin olduğunu dile getirerek, "Milli gelirin dolar bazında düştüğünü, büyümenin istihdam oluşturmadığını, işsizlik sorunun çözülemediğini, tasarruflarda bir problem olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Meclise getirilen ve uygun bulunan her türlü teklife destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma için gelen partileri, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK Üyesi Asuman Erdoğan'dan oluşan heyet ağırladı.

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