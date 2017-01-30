CHP ve HDP'den de 'evet' oyları gelecek! İşte son referandum anketi

AK Parti MKYK'sının geçen hafta yapılan toplantısında, Genar Araştırma Şirketi'nin yaptığı son saha analizi detaylı şekilde değerlendirildi.

DESTEK YÜZDE 55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel oyunun yüzde 60 olarak çıktığı belirtilen anket sonuçlarında, vatandaşlar arasındaki referandum desteğinin de yüzde 55'e yükseldiği görüldü.

MHP TABANI EVET DİYOR

Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre; anket sonuçları, MHP tabanının, belirtildiğinin aksine yarıya yakın oranda referanduma destek vereceğini ortaya koydu.

CHP VE HDP'DEN GELECEK EVET'LER

Bu arada anketin sonuçları arasında, Meclis'te “hayır” cephesini oluşturarak, Anayasa değişikliğine engel olmaya çalışan CHP ve HDP'nin yönetimlerinin aksine her iki parti tabanının da “evet”e meyilli olduklarına yönelik rakamlar dikkat çekti. Ankete katılanlardan, AK Parti seçmeninin yüzde 96'sı, MHP seçmeninin yüzde 46'sı referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, CHP seçmeninin yüzde 10'u, HDP seçmeninin de yüzde 4.5'i “evet” diyeceğini ifade etmesi dikkat çekti.