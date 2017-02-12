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CHP referandum kampanyasına start verdi
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CHP referandum kampanyasına start verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) anayasa değişikliği referandumuna ilişkin 'Hayır' kampanyasının İzmir ayağı, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde start aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Hayır" kampanyasının İzmir ayağı, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde start aldı.
CHP'nin Anayasa değişikliği referandumu öncesi başlattığı "Hayır" kampanyasının İzmir ayağı, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde başladı. Çok sayıda CHP'linin katıldığı toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP İzmir milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler katıldı. Ellerine Türk bayrakları alan partililer, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Öte yandan, AK Parti'den CHP'ye geçen 20 üyeye de "Hayır" rozeti takıldı.

"SON DEĞİL BAŞLANGIÇ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Gideceğimiz sandık bir son değil bir başlangıç olacak. Teklifi karşımıza koydular. Türkiye'nin karşısına tercih yapmak üzere tek bir soru sordular. Biz aydınlık bir gelecek yazmak istiyoruz. Sordukları soru, siyah ve beyaz kadar uzak iki farklı geleceğin arasında tercih yapma sorusu. Bizim ne istediğimiz çok açık. Biz aydınlık, özgür, kalkınan, hukuka dayanan, sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyetini yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Hangi siyasi partiye oy verirsek verelim, neye inanırsak inanalım; 2,5 yıldır fiili başkanlık düzeninin Türkiye'ye ne yaşatacağını biliyoruz" dedi.

"DAHA FAKİRİZ"
Böke, "Bugün hepimiz, 2,5 yıldır fiili başkanlık düzeninin sonunda daha fakiriz. 2014 yılında kişi başına gelirimiz 12 bin 112 dolardı. Sadece bir yıl içerisinde bu rakam 11 bin 14 dolara düştü. 2014'ten bugüne zaten var olan 3 milyon işsizin üzerine 700 bin kişi işsiz kaldı. Bu düzen en çok kadını yok sayıyor. Bu 2,5 yılda evine ekmek getiren 447 bin kadın işsiz kaldı. 2,5 yıllık sürede gençler arası işsizlik yüzde 18'den yüzde 21'e çıktı" diye konuştu.

"BU, TÜRK MİLLETİNİN MESELESİ"
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır da şöyle konuştu:
"7 düvele karşı mücadele edip kanlarını döken şehitlerimiz ve canı pahasına o mücadelede yer alan gazilerimiz bu cumhuriyeti kurarak egemenliği saltanattan alıp millete devrettiler. Bu referandum cumhuriyetimizin, demokrasimizin, laikliğin ve sosyal hukuk devletinin var olabilmesinin önüne konan sandıktır. Bu hareket bir karşı devrim hareketidir. Bu mesele sadece CHP'nin meselesi değil, bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal ve şehitlerimizle omuz omuza savaşan ve büyük Türk milletinin bir meselesidir. Bu anayasa değişikliği teklifi ülkemize demokrasiyi ortadan kaldıracak, insan hakları, özgürlükler, barış, insanca yaşam hakkımızı elimizden aldıracak bir rejim değişikliğidir."
(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri / İHA)
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