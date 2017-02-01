CHP referandum hayalinde iddialı!

CHP'li Selin Sayek Böke, referandumda vatandaşların 'hayır' diyeceğini ve kazanacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı referandum açıklamasında, "Yarın birlikte yaşayacağımız Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimiz bir ilk adım olan bu referandumu, çok heyecanla, isteyerek ve kazanacağımızı bilerek bekliyoruz" dedi.

CHP kanadından gelen açıklamalarda referandumdan galip çıkacakları iddiası yeni değil. Konuyu ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında 'Hayır çıkacak adım gibi eminim' demişti. CHP'nin yaptırdığı bir araştırmanın sonuçlarını araştırma şirketinin adını vermeden açıklayan Özgür Özel ise hayırcıların 6 puan önde olduğunu ileri sürmüştü. Ancak bugüne kadar yayınlanan hiçbir ankette hayır oylarının önde olduğu sonucu çıkmadı.