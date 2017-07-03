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CHP Parti Sözcüsü: Yürüyüşe yönelik girişimler olabilir
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CHP Parti Sözcüsü: Yürüyüşe yönelik girişimler olabilir

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yürüyüşe yönelik girişimler olabileceğini söyledi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yürüyüşe yönelik girişimler olabileceğini söyledi.
"Adalet Yürüyüşü"ne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mola verdi. Kılıçdaroğlu bu alanda parti meclisini topladı.
Toplanan Parti Meclisinin ardından parti sözcüsü Bülent Tezcan açıklamalarda bulundu. Tezcan, "Terör yine can yakmaya devam ediyor. Şehitlerimiz var üzgünüz yüreğimiz yanıyor. Ailelerine ve yakınlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Teröre karşı millet olarak ortak bir duruş göstermek noktasındayız. Ayrıca geçtiğimiz gün terör kurbanı Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkan yardımcılarının aile ve yakınlarına parti olarak baş sağlığı diliyoruz" dedi.
Adalet yürüyüşünde son haftaya girdiklerini belirten Tezcan, "Sağlıkla ilgili problem yaşayan arkadaşlarımız oldu. Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı ancak şuan sağlık durumu iyi. Kendileriyle görüştük bir sıkıntıları yok. Bütün zorluklara rağmen yürüyüşümüz devam edecek. Parti Meclis toplantısında yürüyüşü konuştuk. 9 Temmuz Pazar günü saat 18.00 de İstanbul Maltepe deki büyük buluşmayı konuştuk. Yürüyüş boyunca bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sivil toplum örgütlerinin büyük ilgisiyle karşılaştık onlara da çok teşekkür ediyorum. Hedef Maltepe buluşması. Bütün yurtdışlarımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan yürüyüşün parti yürüyüşü olmadığını söyleyen Tezcan, parti filamanlarının olmadığını belirterek, "Tek bir pankartımız var oda adalet" dedi. Tezcan konuşmasına, "Maltepe meydanında da sadece "Adalet" pankartları olacak. Tekbir sloganımız var hak hukuk adalet. Katılan ve destek veren bütün vatandaşlarımızın buna dikkat ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Referandumda hayır buluşması geniş bir kesimi kucaklamıştı. Adalet buluşması daha geniş bir kesimi kucaklayacak. Burada evet diyenler de buluşacak. Adalet isteyen herkesi kucaklayacağız" diyerek devam etti.

"GİRİŞİMLER OLABİLİR"
Adalet buluşmasını dağıtmaya, parçalama yönelik duyumların da geldiğini belirten Tezcan, "Girişimler olabilir. Yol boyunca tek bir slogan tek bir pankartla devam edeceğiz. Bunun dışındaki pankart ve sloganlara müsaade etmeyeceğiz. Dışarıdan saldırılara karşı sadece alkışlarla cevap vermeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde tartışmaya girmeyeceğiz. O provokasyon yapanlarında bir gün adalete ihtiyacı olacak. Bunu unutmayın" şeklinde konuştu.
CHP sözcüsü Tezcan konuşmasını şu sözlerle noktaladı, "Önümüzdeki hafta 15 Temmuz' un yıl dönümü. Biz iki 15 Temmuz olduğunu biliyoruz ve ifade ediyoruz. Biri halkın, diğeri sarayın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuzu'nu saraya feda etmeyeceğiz. Halk canı pahasına demokrasiyi savunmak için elinden geleni yaptı. Halkın 15 Temmuzu'nu yok etme çerçevesinde 20 Temmuz OHAL darbesi gerçekleştirildi. Biz halkın 15 Temmuzu'na sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Temmuz günü CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Tezcan, "Gündemde. Ama gün olarak belirlemedik" cevabını verdi.
(Üzeyir Mete Güneş - Gürcan Yılmaz / İHA)

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