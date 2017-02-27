CHP Parti Sözcüsü Böke: CHP'yi terörle ilişkilendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan "Karargah rahatsız" başlıklı habere ilişkin, "AKP ne yaparsa yapsın geleneksel mağdur olma şenliklerini başlatamadı bir türlü. Bu hafta da bir gazetede çıkan bir haberden hareketle yeni bir mağduriyet yapma arayışındalar. Boşuna çabalamasınlar, milletin de bizim de artık bu danışıklı dövüşlere karnımız tok. Eğer demokratik rejimin sınırları dışına çıkan tek bir kişi, tek bir kurum bile varsa yine kandırılmayın hemen hesabını sorun." şeklinde konuştu.

Referandum yaklaşırken, bir oldu bittiyle demokrasiyi ortadan kaldırmaya niyet edenlerin, rejim değişikliğini ülkeye sunanların telaşının büyüdüğünü savunan Böke, "hayır"ın dalga dalga büyüdüğünü görenlerin telaşının, çarpıcı itirafları da beraberinde getirdiğini bildirdi.

"Tek adam rejimi olduğunda, siyasi istikrar yok olur"

Tek adam rejimi olduğunda, siyasi istikrarın yok olduğunu savunan Böke, şöyle devam etti:

"Tek adam rejimi Türkiye'nin bütün kurumlarını çökertti. Ülke açıkça terör örgütlerinin eline bırakıldı, darbe girişimi yaşandı. Bundan büyük istikrarsızlık olabilir mi? Tek adam olduğu zaman o tek adam kolaylıkla kandırılabilir, o tek adam kolaylıkla hata yapabilir ama o hatanın ve kandırılmanın bedeli, 80 milyon için istikrarsızlık olur."

"Yükselen hayırı görüyorlar"

Milletin, tek adam rejiminin maliyetini bildiğini, bu nedenle "hayır" dediğini belirten Böke, "Irak'ı, Liba'yı, Suriye'yi görüyor, kendi hayatına bakıyor ve neden hayır demesi gerektiğini kimsenin ona söylemesi gerekmiyor. Türkiye hep beraber tek adam rejimine, istikrarsızlığa, kaosa ve krize 'hayır' diyor." diye konuştu.

"Saraycılar, bu yükselen 'hayır'ı görüyorlar ve telaşları da bu yüzden. Son çare bir yandan 'hayır'ı terörize etmek derdindeler, bir yandan da çok ihtiyaç duydukları ve alışmış oldukları mağduriyetleri yeniden yaratma telaşındalar." diyen Böke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendisine, toplumu kutuplaştırmayı, Türkiye'nin namuslu insanlarını terörist ilan etme hadsizliğini bir alışkanlık haline getirmiş olanlar bir kez daha uyarılmak durumundalar. CHP'yi terörle ilişkilendirmeye hiç kimsenin, hele hele de Türkiye'yi üç terör örgütünün zeminine taşımış olan, üç terör örgütünü bu ülkenin başına bela etmiş olanların hakkı yoktur."