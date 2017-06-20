CHP'nin yürüyüşünün 6. günü tamamlandı

CHP'nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Güvenpark'tan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 6. günü sona erdi.

CHP'nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Güvenpark'tan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 6. günü sona erdi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 6. günü sona erdi. Sabah saatlerinde Kızılcahamam Bulak köyündeki kamp alanından yürümeye başlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün yaklaşık 20 kilometre yürümesinin ardından konaklayacağı Ankara-Bolu il sınırındaki Yayla Mokamp Tesisleri'ne ulaştı.

Bugünkü yürüyüşe DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK yönetici ve işçileri de katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugünkü yürüyüşte türkücü Hüseyin Turan ile birlikte türküler söyleyerek yürüdü.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından dinlenmek üzere otobüse geçen Kılıçdaroğlu, vatandaşların çağrısı üzerine otobüsten el salladı.

Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 7. gününe yarın saat 08.30'da Yayla Mokamp Tesisleri'nden başlayacak.

(Abdullah Sarıca - Pelin Üzek - Emre Yüzügüldü /İHA)