CHP'nin yürüyüşüne saldırı planına bir gözaltı daha
Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, CHP'nin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubunun eşi de gözaltına alındı.
Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, CHP'nin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubunun eşi de gözaltına alındı. Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, CHP'nin adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞ mensubu, operasyonla Kocaeli'de gözaltına alınmıştı. Kocaeli'de yapılan operasyon çerçevesinde Kayseri'de Terörle Mücadele ekipleri, terörist O.K.'ya Kayseri'de yardım ve yataklık ettikleri belirlenen O.K.'nin eşi A.K. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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