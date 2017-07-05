CHP'nin yürüyüşüne saldırı planı önlendi

CHP'nin yürüyüşüne bombalı araçla saldırı planlayan 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
CHP'nin yürüyüşüne bombalı araçla saldırı planlayan 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Kocaeli'nde yürüyüşe devam eden Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki gruba bombalı araçla saldırı yapılacağı istihbaratı üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Saldırganlardan 5'inin Kayseri'de, birinin de Kocaeli'nde yakalandığı açıklandı. Teröristlerin DEAŞ mensubu oldukları öne sürüldü. Kocaeli'ndeki teröristin yakalanma anıysa kameraya böyle yansıdı.
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