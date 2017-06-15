CHP'nin yürüyüşü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından bugün Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü'nü başlattı. Kılıçdaroğlu, Güvenpark'a eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gelinleri Mine Alşan ile birlikte geldi. Güvenpark'ta elinde 'adalet' yazılı pankartla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Kendi ülkemizde birlikte, beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür ülke gibi, her uygar ülke gibi kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek" diye konuştu.



"ADALETİ İSTEYEN HERKES BU YÜRÜYÜŞE DESTEK VERMEK ZORUNDADIR"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Söyledim eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği için çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış, huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet. Bu soylu kavramın anlamını vermek, bu soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız, herkesin siyasal görüşüne saygılıyız. Herkes ama herkes yargıyı, yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve adaleti savunuyoruz. Bütün dünya duysun, biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. Darbeciler istemiyoruz. 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçiler, emekliler, köylüler, işçiler, memurlar, herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz, insanca yaşamak için adalet istiyoruz."



YÜRÜYÜŞÜN 28 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Güvenpark'ta toplanan partililerle yürüyüşe başladı. Ankara Güvenpark'tan başlayan ve Maltepe Cezaevi'nde son bulacak olan yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, kendisine eşlik eden partililerle birlikte Kızılay'dan Sıhhiye'ye doğru yürümeye devam ediyor.

(Pelin Üzek - Selçuk Böke - Fatih Erdoğan / İHA)