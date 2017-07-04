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CHP'nin yürüyüşü 20. gününde
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CHP'nin yürüyüşü 20. gününde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü 20. gününe girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü 20. gününe girdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşüne 20. gününe İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nden başladı. Yürüyüş öncesinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, son referandumda mühürsüz oy kullanılması iddialarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacak dilekçeyi imzaladı.

"HAVA BİZİM İÇİN ŞANS"
20. güne yağmurlu bir havada başlamalarını şans olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bugün hava biraz yağmurlu. Bizim için bir şans çünkü dün çok sıcaktı. Bugün daha iyi bir atmosferde yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. İzmit'in kurtuluşlunda şehit olan şehitlerimizi ziyaret ettik. Aynı zaman da İzmit'e büyük hizmetleri dokunan İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret etti. Bu ülkenin bağımsızlığına, kurtuluşuna katkı veren tüm şehitlerimizi şükranla, minnetle rahmetle anıyoruz" dedi.

"YÜRÜYÜŞÜN DAHA DİKKATLİ İZLENMESİ EN TEMEL ARZUM"
Adalet yürüyüşünün anlamının çok büyük olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu artık toplumun her kesimi tarafından hissediliyor. Türkiye'nin temel bir sorunu var. Özellikle 20 Temmuz'dan sonra Türkiye süratle bir parti devletine dönüştü. Ve tüm kamu kuruluşları bir siyasal partinin şubesine dönüştü. Diyanet İşleri Başkanlığından MİT Müsteşarlığına kadar, BDDK'dan tutun bakanlıklara kadar her şey bir anlamda siyasal partinin siyasal şubesine dönüştü. Bir parti devleti oluştu ve bu da bizim demokratik parlamenter sistemimize köklü zararlar veriyor. Bu yürüyüşün bir başka anlamı da, kendi ülkemizde düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz ve devletin bir partiye değil devletin 80 milyona hizmet eder konuma gelmiş olması amacıyla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla siyasi iktidarın bizim yürüyüşümüze kulak kabartması, niçin yürüyoruz bunu biraz daha dikkatle izlemesi beni en temel arzularımdan birisi" diye konuştu.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE REFERANDUM DİLEKÇESİ
Konuşmasının ardından CHP yönetimi tarafından referandumla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderilmek için hazırlanan dosyayı imzalayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Referandum yapmıştık, maalesef üzülerek ifade edeyim YSK'nın almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrımeşru hale geldi. Şimdi dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
(Gürcan Yılmaz - Üzeyir Mete Güneş / İHA)

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