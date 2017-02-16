CHP'nin yeni katip üyesi Fatma Kaplan Hürriyet oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni katip üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni katip üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oldu.

CHP kapalı grup toplantısında TBMM Divan Başkanlığına katip üye seçimi yapıldı. Burada yapılan katip üyesi seçiminde CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'den boşalan koltuğa Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seçildi.

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, haberleşme giderleri sebebiyle Divan Başkanlığı üyeliğinden istifa etmişti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)