'CHP'nin tabanı da evet diyecek'

MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, 'Ben inanıyorum ki 'evet' propagandası net bir şekilde sahaya indiği müddetçe başta milliyetçi ülkücü camia olmak üzere vatanını, milletini, devletini seven hangi seçmen olursa olsun, CHP'nin tabanı da dahil olmak üzere bu anayasaya evet diyecektir' dedi.

MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, "Ben inanıyorum ki 'evet' propagandası net bir şekilde sahaya indiği müddetçe başta milliyetçi ülkücü camia olmak üzere vatanını, milletini, devletini seven hangi seçmen olursa olsun, CHP'nin tabanı da dahil olmak üzere bu anayasaya evet diyecektir" dedi.

Tokat Gazeteciler Cemiyetini MHP Grup Başkan Danışmanı Ayhan Özçelik, MHP İl Genel Meclis Üyesi Veli Gökyıldız ile birlikte ziyaret eden Başkan Çalışkan, Cemiyet Başkanı Cemal İncesoyluer ile bir süre sohbet etti. Referandum çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çalışkan, yeni sistemle ilgili 'evet' cephesinin propagandasına tam manası ile başlamış olmadığını ifade ederek, "Ben inanıyorum ki 'evet' propagandası net bir şekilde sahaya indiği müddetçe başta milliyetçi ülkücü camia olmak üzere vatanını milletini, devletini seven hangi seçmen olursa olsun CHP'nin tabanı da dahil olmak üzere bu anayasaya evet diyecektir. Çünkü akılın yolu birdir. Bu anayasa Türkiye'de uzlaşma kültürünü getirecek. Türkiye'de ciddi manada kesintisiz bir hizmeti getirecek, erklerin, siyasetin, özellikle yargının daha bağımsız olması noktasında ciddi verileri getirecektir. Bu bir anayasal süreçtir. Herhangi bir siyasi parti seçimi değildir. Bu manada halen aklında soru işareti olan vatandaşlarımız varsa Türkiye'deki anayasal süreci ciddi manada araştırmaları gerekiyor. Türkiye'de 1960'dan günümüze ortaya konulan sistem tamamen çift başlılık. Nasıl Türkiye'de icraatları engelleriz, hükumeti kendimiz kurdururuz, istediğimiz zaman eğer hükumetler bizim politikalarımız doğrultusunda ortaya bir hizmet koymaz ise yıkarız gibi bir anlayışı getirmektedir. Belediye başkanlık sisteminde olduğu gibi bir hükumet geldiği zaman ekibi ile birlikte gelecektir gideceği zamanda ekibi ile birlikte gidecektir. Burada da halk şunu söyleyecektir 'Bu hükumet geldi filancacılar çalıştırmadı' değil 'hükumet çalışamadı' deyip gerekiyorsa önümüzdeki seçimde neticede halkın yüzde 51 gibi bir desteğini almak zorunda olduğu için hükumeti de gönderecektir. Yerine de fikirlerine uyan ciddi manada ülkeye hizmet edebilecek bir sistemi getirecektir" dedi.



AK PARTİ'YLE ORTAK ÇALIŞMA OLACAK MI ?

"AK Parti ile birlikte referandum çalışması yapacak mısınız?" şeklindeki soruya Başkan Çalışkan, "Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. MHP kendi il, ilçe, belde, mahalle teşkilatları olan bir siyasi parti. Bu anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi ile aynı noktada iki partinin de tercihinin 'evet' olması sahada sürekli beraber olacağımız anlamına kesinlikle gelmez. Farklı mecralarda farklı bir dil ile biz bu referandum çalışmalarını yürütmek durumundayız. Parti menfaatlerimize zarar vermeyeceğini düşündüğümüz ortak çalışmalar söz konusu olursa sayın genel başkanımızın da ifade ettiği gibi bu konular parti bünyemizde değerlendirilir, masaya yatırılır ve karar alınır" diye cevap verdi.



BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASI

Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasını ise Başkan Çalışkan şu şekilde yorumladı:

"15 Temmuz'dan sonra devletin üst kademesinde bir birlik ve beraberlik söz konusuyken alt kademelerde maalesef hala kendi siyasi rantına zarar gelmemesi adına milliyetçi ülkücü seçmen özellikle ülkücü memurlar hala ötekileştirilmeye devam ediyor. Bu noktada dediğim gibi özellikle sendikal bazda bu tür sıkıntıları gözlemliyoruz. Ben bu noktada bir mesaj olduğu kanaatindeyim."

(Nurhan İçmez / İHA)