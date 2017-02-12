Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
CHP'nin referandum stratejisi!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

CHP'nin referandum stratejisi!

Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde ortak kampanyanın kaybettireceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; milletvekilleri, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyeleriyle toplandı.

7 SAATLİK TOPLANTI

55 kişinin söz aldığı 7 saatlik toplantıda, referandumda izlenecek stratejiye ilişkin görüşler dile getirildi.

"BİRLİKTE KAMPANYA YÜRÜTÜRSEK KAYBEDERİZ"

CHP örgütlerinin "hayır" için çalışmalarına tek başına devam edeceğini söyleyen CHP Lideri, "Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz." dedi.

Habertürk gazetesinden Düzgün Karadaş'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi; "Mahallelerde açılacak çalışma ofislerinin adına, “Seçim ofisi” yerine “Demokrasi ofisi” diyeceğiz. Sakın CHP adı altında kampanya ofisleri kurmayın. Mümkünse “Hayır evi” adını verin. “Hayır” diyen her siyasi görüş ve parti kendi kampanyasını, kendi dünya görüşüne uygun yürütecek. Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz."

 
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
Rehine krizi 10 saattir sürüyor
Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladı
Dünyanın en yüksek peribacasında evlilik teklifi
Ayrımcılığa maruz kalmış bireyler yaşadıklarını anlattı
İlk kez kuzu gören sürü fena korktu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Printezis
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Printezis
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
Erdoğan'dan sonra ne olacak?
Reina saldırganı tutuklandı
Reina saldırganı tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
Rehine krizi 10 saattir sürüyor
Rehine krizi 10 saattir sürüyor
Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladı
Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladı
Dünyanın en yüksek peribacasında evlilik teklifi
Dünyanın en yüksek peribacasında evlilik teklifi
Ayrımcılığa maruz kalmış bireyler yaşadıklarını anlattı
Ayrımcılığa maruz kalmış bireyler yaşadıklarını anlattı
İlk kez kuzu gören sürü fena korktu
İlk kez kuzu gören sürü fena korktu
Kuzey Kore, balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Kuzey Kore, balistik füze denemesi gerçekleştirdi
42 DEAŞ'lı terörist etkisiz hâle getirildi
42 DEAŞ'lı terörist etkisiz hâle getirildi
2 yılda 8 kaza yapan kadın sürücü bu kez yayaları ezdi
2 yılda 8 kaza yapan kadın sürücü bu kez yayaları ezdi
CHP'nin referandum stratejisi!
CHP'nin referandum stratejisi!
El Bab'da 1 asker daha hayatını kaybetti
El Bab'da 1 asker daha hayatını kaybetti
İşte Bahçeli'nin referandum formülü!
İşte Bahçeli'nin referandum formülü!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English