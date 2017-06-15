CHP'nin paylaştığı 'askerli afiş' tweet'ine tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin CHP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından paylaşılan 'askerli afiş' tweet'ine tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin CHP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından paylaşılan 'askerli afiş' tweet'ine tepki gösterdi.

Başkan Melih Gökçek, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a doğru başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin CHP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan önde Kemal Kılıçdaroğlu, arkada ise flu şekilde üst rütbeli askerlerin bulunduğu fotoğrafın yer aldığı afişin gelen tepkiler üzerine CHP Genel Merkezi tarafından kaldırıldığını belirterek, söz konusu afişi paylaştı. Mesajlarına "Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'deki sağduyulu milletvekillerine tarihi ikaz" ifadesiyle başlayan Başkan Gökçek, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Abdulkadir Selvi'nin 5 Haziran'da yazdığı ve içinde "FETÖ'nün yeni bir darbe girişimi konusunda 15 Haziran tarihine dikkat çekilen" köşe yazısını paylaştı. "Kılıçdaroğlu, CHP resmi sitesinde aşağıdaki fotoğrafla çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun arkasında ordu gözüküyordu" mesajını fotoğrafla birlikte paylaşan Gökçek, "Bu fotoğraftakiler elbette Türk askeri değil, FETÖ askerleriydi. Kılıçdaroğlu tepkiyi gördü ve fotoğrafı kaldırttı" dedi.



"EN UFAK HAREKETTEN KILIÇDAROĞLU SORUMLUDUR"

Açıklamalarına, "Şimdi İstanbul'a yapılan bu yürüyüşte, ordunun içinde hasbelkader kalan FETÖ'cülerden en ufak bir hareket olursa, bundan KK sorumludur" ifadeleriyle devam eden Başkan Gökçek, yürüyüşe katılanlara ve CHP içindeki sağduyulu vatandaşlara da seslenerek, şu tweetleri attı:

"Böyle bir hadise, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin 15 Temmuz sonrası ikinci darbe kalkışması olarak anlaşılmasına neden olur ve Kılıçdaroğlu ile yürüyüşe katılanlar darbe teşebbüsünden yargılanır. Benden hatırlatması. CHP'li sağduyulu milletvekilleri ve partililer, bu konuda FETÖ'nün oynadığı oyunun parçası olmaması için Kılıçdaroğlu'nu uyarmalı diye düşünüyorum."

(Zeynep Babacan /İHA)