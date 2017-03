CHP'nin otobüsleri ve kampanya görselleri hazır

CHP'nin halk oylamasında kullanacağı otobüsleri ve kampanya görselleri hazır. CHP'nin halk oylaması sürecinde kullanacağı slogan ise 'Geleceğim için hayır' oldu.

CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Merkez binası önünde basın toplantısı düzenleyerek halk oylamasında kullanılacak otobüsleri ve kampanya görsellerini tanıttı. Bingöl, "Anayasa değişiklik teklifi parlamentoya sunulduğu andan itibaren partimiz yoğun bir çalışma sergiledi. Nihayet TBMM'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra artık 16 Nisan'da gerçekleşecek olan halk oylamasıyla ilgili kampanyalar başladı. Ama biz anayasa değişikliğinin parlamentoda görüşülmesi süresinden itibaren hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Hemen her hafta her gün toplantılarla, konferanslarla örgütlerimizle bir araya gelerek, yetkili kurullarımızla değerlendirme yaparak bu süreci böyle götürüyoruz" diye konuştu.



"PARTİMİZİN ADINI VE AMBLEMİNİ KULLANMAYACAĞIZ"

Kampanya boyunca kullanacakları araçların önünde tanıtım yapmak istediklerini söyleyen Bingöl, "Bu araçlar bizim kampanya boyunca sadece genel merkezimizdeki araçlarla sınırlı olmayıp, Türkiye genelindeki bütün ilçe ve il örgütlerimizin araçlarında da kullanacağımız logo ve sloganımız olacak. Gördüğünüz gibi daha önce araçlarımızda var olan partinin adı ve amblemi tümüyle kaldırıldı. Sadece ve sadece 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına yönelik bir logo ve görsel söz konusu. Biz başından itibaren partimizin adını ve amblemini kullanmayacağımızı ifade etmiştik. Bunun temel nedeni bu oylamanın bir seçim, genel seçim, partilere yönelik bir seçim olmadığı, bunun bir memleket meselesi, bir Türkiye meselesi olması nedeniyle sadece partimizin götüreceği bir kampanya olmadığından hareketle partimizin adını ve amblemini kullanmayacağız. Türk bayrağıyla bu kampanyayı götüreceğiz dedik. Bunu araçlarımızda da hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.



"LOGOMUZDA ÇOK MASUM, ÇOK TEMİZ BİR KIZ ÇOCUĞU VAR"

Bingöl, konuşmasına şöyle devam etti:

"Logomuzda çok masum, çok temiz bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğu bütün Anadolu'yu kucaklayan, bütün Türkiye'deki vatandaşların, ailelerin kendilerini göreceği masum bir çocuk. Tümüyle bizi temsil ediyor. Burada her aile resimdeki çocukta kendisini görebiliyor. Bizim geleceğimiz, bizim geleceğimizi temsil eden çocuklarımızın bir talepleri var. Bu talep son derece çocuksu, masum bir talep. Çocuklarımız bizden, bütün vatandaşlardan, bütün seçmenlerden mütevazi bir talepte bulunuyorlar. Gelecekleri için ve kendileriyle birlikte Türkiye'nin geleceği için hayır oyu istiyorlar. Bu çok masum bir talep. Zira Türkiye'de yürüyen bir sistem var. Parlamenter sistem var. Bu parlamenter sistem 16 Nisan'dan sonra sürdüğünde çok büyük şeyler değişmeyecek, hayat devam edecek, herkes için hayat devam edecek. Bu devam eden süreçte aksayan ve eksik yanlar varsa bunlar parlamentoda rahatlıkla siyasi partilerin biraraya gelmesiyle çözülebilecek eksiklikler. Şimdi memleket meselesi olarak gördüğümüz çok önemsediğimiz ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu taleplerini tüm seçmenlerin dikkate almasını istiyoruz. Onların geleceği için oy kullanırken bütün seçmenlerimizin bu talebi dikkate alarak bu masum, o güzel çocuksu yüzü oy kabinine girerken görerek oylarını kullanmaları çok ama çok önemli. Yanında güneş var. Güneş umut, huzur, aydınlık ve biz istiyoruz ki güneşin ışıkları hep ülkemizi aydınlatsın. Asla ve asla karanlığa geçit vermeyecek bir aydınlık Türkiye'nin üzerinde var olsun. Onun için geleceğimiz çocuklar, ülkemizi aydınlatacak olan güneş ve bunları birleştirerek çocuklarımızın bu haklı, bu masum taleplerini çok önemseyeceğini düşünüyoruz."



"TÜRKİYE'DE HUZUR İÇİNDE BİR 16 NİSAN OYLAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN BÖYLE BİR LOGO VE SLOGANLA KARŞINIZA ÇIKTIK"

Dünden itibaren kamuoyuyla paylaştıkları logonun ve bu sloganın çok tuttuğunu kaydeden Bingöl, "Hemen hemen olumsuz hiçbir eleştiriyle karşılaşmadık. Örgütlerle yaptığımız istişarelerde de şunu gördük ki, illerde, ilçelerde, beldelerde de yöneticilerimize ve örgütlerimize hep bu logo ve sloganla ilgili çok olumlu dönüşler olmuş, bu da bizi mutlu etti. Türkiye'de sakin bir ortamda, gerginliğin olmadığı, huzur içinde bir 16 Nisan oylamasının gerçekleştirilmesi için böyle bir logo ve sloganla karşınıza çıktık. Bu bir başlangıç değil, başlattığımız bir çalışmanın bir parçası. Her geçen gün yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.



"AMASYA'DA ETKİNLİK YAPACAĞIZ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerine Amasya'dan başlayacağı ve tarih konusunun netleşip netleşmediği sorusuna, "Pazar günkü toplantımızda Sayın Genel Başkanımız Amasya'da bir miting ya da etkinliğin olacağını ifade etmişti. Amasya'da etkinlik yapacağız. İçeriğini daha sonra sizinle paylaşacağız. Bu kampanyanın önemli ayaklarından bir tanesini Amasya'da başlatmak üzere önceden karar almıştık. Demek ki çok doğru bir karar almışız. Zira başka bir takım mitinglerin de Amasya'dan başlatılacağını duyduk, bu bizi mutlu etti. Demek ki aldığımız karar çok doğru. Ama biz Amasya'da mutlaka Sayın Genel Başkanımızın katılacağı bir etkinlik gerçekleştireceğiz" yanıtını verdi.



"BÜTÜN SEÇMEN KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK BİR KAMPANYA GÖTÜRÜYORUZ"

Kampanya çerçevesinde AK Parti ve MHP tabanına yönelik özel çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusuna Bingöl, "Hiçbir siyasi partiye yönelik çalışma yapmak gibi düşüncemiz yok. Biz bunun memleket meselesi olmasından hareketle 80 milyon vatandaşımızı ve seçmenlerimizin tamamını dikkate alarak kampanya götürüyoruz. Dolayısıyla o seçmen kitlesinde geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz, MHP'ye oy veren, Saadet Partisine oy veren ve diğer siyasi partilere oy veren kardeşlerimiz görüşleri ne olursa olsun bütün seçmen kardeşlerimize yönelik bir kampanyaya götürüyoruz. Bu kampanyanın özellikle seçmen kitlesinin tamamını hedef almasının temel nedeni bunun rejim değişikliği olması, yetkilerin tek kişinin elinde toplanması gibi olumsuzluğun olması, o açıdan bütün vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için özel bir çalışmanın dışına bütün Türkiye'yi kapsayan bir anlayışla götürüyoruz çalışmalarımızı" cevabını verdi.

(Pelin Üzek / İHA)