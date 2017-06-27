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CHP'nin Karadeniz teşkilatları toplanıyor
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CHP'nin Karadeniz teşkilatları toplanıyor

CHP Ordu, Rize, Trabzon ve Giresun il teşkilatları Ordu'da bir araya gelerek 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirecek.

CHP Ordu, Rize, Trabzon ve Giresun il teşkilatları Ordu'da bir araya gelerek "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştirecek.
Parti binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Ordu İl Başkan Yardımcısı Bülent Akpınar, 28 Haziran Çarşamba günü saat 16.00-16.30 arasında Ordu, Rize, Trabzon, Giresun il teşkilatları olarak İsmet Paşa Caddesi'nde birleşerek bir yürüyüş gerçekleştireceklerini söyledi. Akpınar, "Yürüyüşün ardından Tahıl Pazarı mevkiinde basın açıklaması yapacağız. Devamında otobüslerle hareket edilerek perşembe günü Hendek civarında olacak Genel Başkanımızın konvoyuna katılarak adalet için yürüyeceğiz" dedi. Akpınar, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sayın Genel Başkanımız ve bizler bugün yine adalet diye haykırırken iktidar ve yavru muhalefet her zaman yaptığı gibi takiyye yaparak bizleri terör örgütleri ve dış güçlerle ilişkilendirme çabası içindedir. Halbuki milletini ve memleketini gerçekten seven şunu çok iyi bilir ki, milletler adaletle yaşar ve adaletle ölümsüzleşir"
(Metin Akyürek / İHA)

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