CHP'nin bayramlaşma programında gergin anlar

CHP Antalya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde kısa süreli gerginlik yaşandı.

CHP Antalya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde kısa süreli gerginlik yaşandı.

CHP Antalya İl Başkanlığında Ramazan Bayramının ikinci gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. İl binası önünde gerçekleştirilen törene Deniz Baykal ise yurt dışı görevinde olması nedeniyle bayramlaşma törenine katılamadı.

Havanın sıcak olması nedeniyle bayramlaşmaya katılımın az olduğu gözlendi. Törende konuşan CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, sıcak havaya rağmen bayramlaşmaya katılan vatandaşların ve tüm Türkiye'nin bayramını tebrik etti.

Program sırasında iki kişi arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik, araya girilmesiyle son buldu.

