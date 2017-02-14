CHP'nin AYM kararına Başbakan'dan jet yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin anayasa değişikliğini AYM'ye taşımamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "CHP oradan bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı." dedi.

Hatırlanacağı üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında anayasa değişikliğini AYM'ye götürmeyeceklerini duyurarak şunları söylemişti:

Sandıkta kararın verileceği 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Söz konusu olan milletin egemenliğiyse bu konuda asıl Yüce Divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız.