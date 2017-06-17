CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nün 3. günü tamamlandı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü günü sona erdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 16 kilometre yürüdü.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü günü sona erdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 16 kilometre yürüdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü günü sona erdi. Saat 09.00'da üçüncü gün yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu, Kahramankazan ilçesine ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada yaklaşık 3 saat mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kahramankazan ilçesinin çıkışından Kızılcahamam'a doğru yürümeye devam etti. Kılıçdaroğlu yürüyüşe katılan sanatçı Melike Demirağ ve Füsun Demirel'le birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi.



KILIÇDAROĞLU'NA DOKTOR TAVSİYESİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 16 kilometre yürüdü. İlk iki günlük yoğun yürüyüş ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yürüyüş mesafesi 16 kilometreye düşürüldü. Kılıçdaroğlu'nun mola süreleri de doktorun tavsiyesi üzerine yeniden düzenlendi. Kılıçdaroğlu bu akşam Kurtboğazı girişindeki kamp alanında konaklayacak ve sabah erken saatlerde yürüyüşünün 4. gününe başlayacak.



"BELLİ Kİ SAYIM CUMHURBAŞKANI SAVCILARA ŞİMDİ ÇAĞIRIN TALİMATI VERİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili, "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tezcan, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan bu açıklamanın hiçbir yerinde 'Türkiye'de adalet var' diyemiyor. 'Adalet var niye yürüyorsunuz' diyemiyor. Tam tersine 'adalet sokaklarda aranmaz' diyor. Adaletin olmadığını kendisi de biliyor. Adliyeden, yargıdan, Meclisten, hukuktan adaleti çıkardılar. Adaleti arayacağımız yer halkla beraber meydanlardır, sokaklardır. Yaptığı açıklama Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu gözaltına alın talimatıdır savcılara. Sayın Erdoğan'ın bu örtülü talimatlarını biliyoruz. Başkaları için talimat verdi, aynı şekilde savcılar bunu talimat olarak algıladılar hareket ettiler. Şimdi de 'Adalet Yürüyüşü'nden duyduğu korku nedeniyle örtülü olarak 'yarın savcılar seni de çağırırsa' diyor. Biz değil savcılarının bizi çağırmasından korkmak, bütün şer güçlerini bir araya getirip üzerimize gelseniz de mazlumların adalet isteğini yükseltmeye devam edeceğiz. Ayaklarımıza kara sular inse dahi ülkenin kara günlere teslim edilmemesi için yürümeye devam edeceğiz. Bu mücadele bitmeyecek. CHP Genel Başkanı, Tayyip Erdoğan'ın tehditlerinden, şantajlarından, baskılarından korkmuyor, korkmayacak. Mazlumların sesi olan cesaretli bir sese ihtiyaç var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu o cesaretli sesin ta kendisidir. Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı savcılara şimdi çağırın talimatı veriyor. O çağırırlarsa sözü çağırın talimatıdır."

(Pelin Üzek - Emre Yüzügüldü - Cem Geçim/İHA)