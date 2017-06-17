CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nde 'duran adam' eylemi

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü günü sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, kamp yerinde 'duran adam' eylemi gerçekleştirdi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü günü sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, kamp yerinde "duran adam" eylemi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 16 kilometre yürüdü. Yürüyüşe katılanlar gün sonunda iki dakika "duran adam" eylemi yaparak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

(Pelin Üzek - Emre Yüzügüldü - Cem Geçim/İHA)