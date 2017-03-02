Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Mahmut Övür

CHP neden hep kaybediyor?

Türkiye'nin birçok temel sorunu var ama en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz muhalefet sorunudur. Siyaset üreten, umut veren, alternatif bir muhalefet partisinin olmaması sadece o partiyi veya partileri destekleyenleri değil tüm ülkeyi umutsuzluğa sürüklüyor.

Ortak bir demokrasi zemini oluşturulamadığı için ülke sürekli kavga eden, gerilim yaşayan bir ruh halinden çıkamıyor. İktidarın her yaptığına karşı çıkan bir ana muhalefet aklı, ülkede biraz olması kabul edilen siyasi kutuplaşmayı giderek toplumsal kutuplaşmaya dönüştürür. Yaşanan derin huzursuzluğun nedeni bu.

Toplumu huzursuz eden bu kötü siyasal zeminin nasıl oluştuğuna en çarpıcı örnek Suriyeliler meselesinde yaşanıyor.

Bu konuda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başından beri ibretlik bir siyasiyaklaşım izliyor. Özellikle seçim dönemlerinde...
Kılıçdaroğlu'nun geçmişte "Geri gönderelim, bizim başımıza bela olacaklar, vergi vermiyorlar" diye başlayan ve "Kusura bakma git kardeşim" diyen onlarca açıklaması var.

Önceki gün grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilere ilişkin söyledikleri ise ne vicdanla ne de demokrat bir siyasi akılla açıklanabilir. Son dönemde AB ülkelerinde gördüğümüz ötekileştirici yaklaşımın tıpatıp aynısı. Avrupa'da mültecilere karşı çıkan ve başını ırkçı partilerin çektiği çok sayıda siyasi parti var ama Türkiye'de bu işin öncülüğünü milliyetçi partiler değil, ne yazık ki kendisini "sosyal demokrat" olarak niteleyen CHP yapıyor. Daha ilginç olanı bu yaklaşıma karşı çıkan sosyal demokrat veya solcu bir siyasi aktör de yok. Şu sözlere bakın:

"Bizim gençlerimiz çocuklarımız Suriye'de Suriye için şehit oluyor. Onların gençleri Türkiye'de, nasıl oluyor bu? Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim evlatlarımız işsiz onların işi var. Sigorta yok düşük ücretle çalışıyorlar bizim çocuklarımız işsiz kalıyor. İşsiz arkadaşımartık isyan etmeyecek misin?"

İnsan inanamıyor ama bu sözleri, "sosyal demokrat" olduğunu söyleyen bir partininbaşındaki kişi söylüyor. Gençlerimizin, askerlerimizin Suriye'de bu ülkenin geleceği ve güvenliği için savaşması ancak bu kadar çarpıtılır.

Kılıçdaroğlu bununla da yetinmiyor, dönüyor bu kez açık açık işsizleri isyana davet ediyor. "Niye isyan etmiyorsunuz?" diye de kızıyor. Güya millete inandığını göstermek için de "referanduma gidelim" diye meydan okuyor.

Bu açıkça başta işsizler olmak üzere toplumu Suriyelilere karşı kışkırtmaktır. Sadece insani açıdan değil siyaseten de kabul edilemez. Darbe girişimlerine karşı önce susupsonra konuşması da, çözüm süreçlerine destek veriyormuş gibi yapıp her türlü engeli çıkartması da bu anlayışın bir sonucu.

CHP'nin bu tavrı bana 70'lerde solun içindeki farklı fraksiyonların birbirine karşı suçlamalarını hatırlattı. O suçlamaların en bilineni de "sosyal faşizm"di. Daha çok Maocular, Sovyetçileri "sosyal faşist" olarak nitelerdi.

Bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tam da bu... Aslında Kılıçdaroğlu'nun duruşunda bir terslik yok, onun mültecileri dışlayan aklı, dün dindarları, Kürtleri dışlayan aklın bir devamı. Bu durumda, "Türkiye neden kutuplaşıyor, neden geriliyor?" diye merak edenler veya "Türkiye'de sosyal demokrat bir parti neden tutmuyor?" diye soranlar, dönüp bu açıklamaların ne anlama geldiğine baksın.
Son sözü, CHP'li bir reklamcının tespitini biraz değiştirerek söyleyelim: "CHP hep kaybeder, AK Parti hep kazanır."

  YORUM YAP / YORUM OKU
MAHMUT ÖVÜR DİĞER YAZILARI
2 MAR
2017
CHP neden hep kaybediyor?
28 ŞUB
2017
Rusya’da FETÖ var mı?
27 ŞUB
2017
Bu rüzgâr birilerinin ezberini bozacak
26 ŞUB
2017
Bu rüzgâr birilerinin ezberini bozacak
25 ŞUB
2017
Rejim değil sahibi değişiyor
24 ŞUB
2017
Suriyeli kadınlar ve seçmen iddiası
23 ŞUB
2017
FETÖ’nün gezici istihbarat ajanları
21 ŞUB
2017
Makedonya’nın BESA Partisi’nden FETÖ cevabı
19 ŞUB
2017
‘Benim tek derdim Türkiye’
18 ŞUB
2017
FETÖ’nün yeni Balkanlar stratejisi
17 ŞUB
2017
Referandum ve Kürtler
16 ŞUB
2017
Trump’a ilk darbe
14 ŞUB
2017
CHP’ye göre FETÖ diye bir örgüt yok
12 ŞUB
2017
Diktatörlüğe karşı çıkanlara bakın
11 ŞUB
2017
Muhalefette iktidar dönemi bitiyor
10 ŞUB
2017
Türk Dostluk Grubu üyesi CIA Başkanı
9 ŞUB
2017
İran’da ne değişti?
7 ŞUB
2017
Tahran’dan dünyaya bakmak
31 OCA
2017
Terörist, Reina’nın kapısında polislere ne gösterdi?
29 OCA
2017
Rıdvan Dilmen’den ‘kutuplaşma’ dersi
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
Aydın Doğan için flaş karar!
Aydın Doğan için flaş karar!
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Erdoğan'a suikast davası: İstesem hepsi şehit olurdu!
Erdoğan'a suikast davası: İstesem hepsi şehit olurdu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi
İzmir cezaevinde yangın
İzmir cezaevinde yangın
Barbaros Şansal tahliye edildi
Barbaros Şansal tahliye edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
İki petrol devi arasında milyar dolarlık antlaşma
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
1,5 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü
1,5 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü
Milliler mağlubiyetle başladı
Milliler mağlubiyetle başladı
Saç modelleri onları ele verdi
Saç modelleri onları ele verdi
Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı
Mutfakta bomba gibi patladı: 1 yaralı
ABD'li komutan Townsend: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum
ABD'li komutan Townsend: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum
'Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz'
'Bugün harika bir durumumuz var ve ikinciyiz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English