CHP MYK toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de parti MYK'sını topladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de parti MYK'sını topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşünde 21. Güne ulaştı. Sabah saatlerinde kamp yerinden hareket eden konvoy, Kirazlıyalı mevkisine geldiğinde ilk molasını verdi. Kılıçdaroğlu, mola yerinde parti MYK'sını topladı. MYK sonrası basın toplantısının yapılması bekleniyor. (Kaan Kızıl - Üzeyir Mete Güneş / İHA)
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