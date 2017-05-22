CHP milletvekilleri eylemde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasının protesto edildiği eyleme destek verdi.

CHP'Lİ VEKİLLER OTURMA EYLEMİNDE POZ VERDİ

İnsan Hakları Anıtı önüne gelen Milletvekilleri bir süre oturma eylemi yaptı. Polisin, göstericileri önlemek için bir süreliğine çevrelediği İnsan Hakları Anıtı'na, kimse alınmazken, milletvekilliğini kullanan CHP'liler anıtın önünde oturdu, poz verdi ve gitti.