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CHP'lilerin yürüyüşünde güzergah krizi
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CHP'lilerin yürüyüşünde güzergah krizi

CHP Manisa İl Teşkilatı tarafından alternatif olarak gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde güzergah krizi yaşandı.

CHP Manisa İl Teşkilatı tarafından alternatif olarak gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde güzergah krizi yaşandı.
CHP Manisa İl Teşkilatı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına alternatif olarak gerçekleştirilmek istenen alternatif kutlama öncesi yürüyüş için verilen güzergah krize neden oldu. Kendilerine şehrin en ıssız caddelerinden biri olan Çarşı Bulvarı'nın tahsis edildiğini ifade ederek duruma tepki gösteren CHP'liler, polis noktasını geçtikten sonra yönlerini şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ne çevirmek istedi. Polisin valilik genelgesi uyarısına ve ikazları üzerine kısa süreli bir tartışma yaşanırken, CHP'li Özel de, "Suç duyurusunda bulunun, fezleke yollayın. Sizin hiçbir sorumluluğunuz yok. Bütün sorumluluk bende. Ben il başkanına diyorum ki, CHP Grup Başkanvekili olarak buradan yürüyeceğiz. Selam söyle valiye" diyerek alkışlarla yürüyüşü başlattı. Yoğun trafiğin arasından yürüyen CHP'liler zaman zaman trafiğin sıkışmasına da neden oldu. Yürüyüş sırasında mikrofonu eline alarak Manisalılara seslenen Özel, "Mesir, Cumhuriyet Caddesi'nden, Atatürk'ü anmak Bit Pazar'ından olamaz. Buradan Manisa'yı yönetenlere sesleniyoruz. Bundan sonra güzergahımız budur, hodri meydan" dedi.
CHP'liler marşlar ve alkışlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Polis arama noktasından meydana giren CHP'liler saygı duruşunda bulunduktan ve İstiklal Marşını okuduktan sonra Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu. Anıta CHP İl Başkanlığı'nın yanı sıra Eğitim İş Manisa Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği de çelenk sundu.

ÖZEL'DEN GÜZERGAH TEPKİSİ
Burada bir konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, güzergaha tepki göstererek, "Mesirin bile önemi var, atlar, beygirler, at arabaları ana caddeden gidecek, yolu kullanacak, Sultan Camisine kadar gidecek. Yanlış mı? Hayır, biz de o kortejin içindeyiz. Herhangi bir haftanın kutlaması var önde mehter arkada protokol bu yolu yürüyecek. Yürüsün mü yürüsün. Biz de orada yürüyoruz. Ama 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk anılacak, gençler saygısını sunacak, 'Bit Pazarı'ndan gidin gözümüze gözükmeyin' deniyor. Şimdi buradan Manisa'yı yönetenlere de Türkiye'yi yönetenlere de sesleniyoruz. Bundan sonra güzergah tartışmasını yaparken kendi kendinize iki kere düşünün. Siz ne güzergah verirseniz verin" dedikten sonra, kamera çekimi yapan polis memurunun kamerasına doğru şunları söyledi: "Polis kamerası gel, gel. Ne güzergah verirseniz verin. Bundan sonra Manisa'nın güzergahı bu güzergahtır."
Özel açıklamasını şöyle tamamladı: "Geçen sene güzergahtan çıktık diye beyefendiler fezleke yollamışlar. Bir tane değil, 10 tane değil bin tane de yollasanız güzergahımız bu caddedir. Bundan sonra hodri meydan kardeşim."
(Sadık Cangel-Aykut Yeniçağ / İHA)

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