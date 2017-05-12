CHP'lilerin sahip çıktığı akademisyenin dosyası kabarık çıktı

CHP milletvekillerinin TBMM'de açlık grevi yaparak sahip çıktığı, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in dosyası kabarık çıktı.

CHP milletvekillerinin TBMM'de açlık grevi yaparak sahip çıktığı, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in dosyası kabarık çıktı.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olmasına rağmen geçici görevlendirme ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde çalışan Gülmen'in, 2015 yılında bir soruşturma neticesinde, Osmangazi Üniversitesi'ndeki görevine son verildi.

Eskişehir'de yapılan "Berkin Elvan'ın katilleri bulunsun" protestoları ile "Kobani'ye destek" grevlerine de katılan Gülmen, Eskişehir'de DHKP-C'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alındı ve DHKP-C propagandası yaptığı gerekçesiyle 4 ay tutuklu kaldı.

İstanbul'da öldürülen DHKP-C'li Çiğdem Yakşi'nin cenazesi Eskişehir'e getirilirken, mezarlık girişinde HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ve Nuriye Gülmen aileye başsağlığı dilemek istemiş, ancak aile bireyleri Uluçelebi ve Gülmen'e tepki göstermişti.

