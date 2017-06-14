CHP'lilerden Maltepe Cezaevi önünde iftar sofrası

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren CHP'liler Maltepe Cezaevi önünde kurdukları iftar sofrasında bir araya geldi.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren CHP'liler Maltepe Cezaevi önünde kurdukları iftar sofrasında bir araya geldi.

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen CHP'li Enis Berberoğlu, akşam saatlerinde Maltepe Cezaevine konulmuştu. Karara tepki gösteren CHP'li milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile çok sayıda partili cezaevi önünde bir araya geldi.

Partililer cezaevinin karşısındaki alana iftar sofrası kurdu. Akşam ezanının okunmasıyla iftarlarını yapan partililer daha sonra alkışlarla cezaevi önüne yürüdü. Burada kısa bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Canpolat, ilçe teşkilatlarının sırayla cezaevi önünde nöbet tutacağını kaydetti.

Açıklamanın ardından partililer dağılırken alınan karar doğrultusunda CHP Maltepe ilçe teşkilatı üyeleri buradaki bekleyişlerini sürdürdü.

