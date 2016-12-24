24.12.2016 16:59 CHP'lilerden Atatürk Anıtının taşınmasına tepki

Rize Belediyesi tarafından Atatürk Anıtının kaldırılıp başka bir alana taşınması tartışmaları sürerken Malatya'da da CHP'liler Kanalboyunda bulunan Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu gerçekleştirip İstiklal Marşı okudular. Rize Belediyesi tarafından Atatürk Anıtının kaldırılıp başka bir alana taşınması tartışmaları sürerken Malatya'da da CHP'liler Kanalboyunda bulunan Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu gerçekleştirip İstiklal Marşı okudular.



Rize'de Atatürk Anıtının taşınmasına tepki gösteren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve çok sayıda partili Malatya'da Atatürk Anıtı önünde toplanıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudular. Burada bir açıklama yapan İl Başkanı Enver Kiraz, Atatürk Anıtının kaldırılmasını protesto amaçlı böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini belirterek "Cumhuriyetimizin kurucusu, CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Her zaman onların emanetlerine, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

