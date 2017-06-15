CHP'liler cezaevi önünde nöbet tutuyor

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında Enis Berberoğlu hakkında verilen tutuklama kararını protesto eden bir grup CHP'li, Maltepe Cezaevi önünde nöbet tutuyor.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında Enis Berberoğlu hakkında verilen tutuklama kararını protesto eden bir grup CHP'li, Maltepe Cezaevi önünde nöbet tutuyor.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapsine karar verilmişti. Kararı protesto etmek isteyen bir grup CHP'li sabah saatlerinde Maltepe Cezaevi önüne geldi. Burada "Adalet ve demokrasi nöbetindeyiz" şeklinde pankart açan grup, cezaevi önünde nöbet tutacaklarını belirtti.

(Cenk İşver /İHA)