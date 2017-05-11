CHP'liler açlık grevlerini sonlandırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, açlık grevlerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, açlık grevlerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Orhan Sarıbal, CHP İstanbul milletvekilleri Selina Doğan ve Ali Şeker, Antalya milletvekili Niyazi Nefi Kara ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, "Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bedenlerinden vazgeçme durumuna geldiler. 184 gündür özgürlük ve iş arama mücadelesindeler. Önce işten uzaklaştırıldılar sonra ihraç edildiler. 64 gündür açlık grevindeler. Sağlık sorunları arttı, ölüme yatırdıkları bedenlerinden de vazgeçme noktasına geldiler. Bu arkadaşlarımız yaşamlarının sonlarına geldiler. Biz İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker, Antalya milletvekili Niyazi Nefi Kara, Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm ve ben '24 saat hiçbir şey yemeyeceğiz, içmeyeceğiz' diye ölüm orucundaki bu arkadaşlarımıza sembolik bir destek verdik. Bunlar semboliktir, bunların derdi sadece kendilerine ait değildir" dedi.

Hükümetle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyleyen Sarıbal, "Çok girişim olmuştur ama gelişme olmamıştır. Bundan sonra başka girişimler, eylemler düşünüyoruz. Gencecik iki insanın bedenlerini ölüme terk etmemeleri için bütün gayreti sarf edeceğiz" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)