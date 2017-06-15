CHP'liler 15 Temmuz gazisine saldırdı

CHP'nin Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı yürüyüş esnasında rabia işareti yapan 15 Temmuz gazisi, saldırıya uğradı.

CHP'nin Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı yürüyüş esnasında rabia işareti yapan 15 Temmuz gazisi, saldırıya uğradı.

HP'nin Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye 'Adalet Yürüyüşü'nü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. Yürüyüş Kızılay'dan Sıhhiye'ye ve oradan İstanbul yolunu takip ederek devam ediyor. Partililerle birlikte elinde 'Adalet' yazılı pankartla İstanbul Caddesi'nden Çiftlik Kavşağı'na doğru yürüyen Kılıçdaroğlu, grubun en önüne geçerek bir süre tek başına yürüdü. Daha sonra Kılıçdaroğlu'na oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan eşlik etti.



RABİA İŞARETİ YAPAN 15 TEMMUZ GAZİSİNE SALDIRI

CHP'liler, yürüyüş esnasında Rabia işareti yapan 15 Temmuz gazisi olduğu öğrenilen Mustafa Karamemiş'e tepki gösterdi. Polis Karamemiş'i ve gazi yakınlarını gruptan uzaklaştırmaya çalışırken partililer tarafından saldırıya uğradı. Yürüyüş esnasında arbede yaşandı. Arbedede bir CHP'li de kafasından yaralandı.



"BUNLARDA DEMOKRASİ FALAN YOK"

Saldırıya uğrayan 15 Temmuz gazisi Karamemiş, "Biz 15 Temmuz gazisiyiz. Demokratik hakkımızı kullanmak için işaretimizi yapmak için protesto etmek için yola çıkmıştık. Memur arkadaşlar bizi engellerken onlar haber oldu. Onlar üzerimize saldırdı. Biz zar zor kurtardık kendimizi, bunlarda demokrasi falan yok" dedi. Gazi yakını ise şunları kaydetti:

"Biz demokratik hakkımızı kullanırken polis zaten görevini yaptı, bizi uzaklaştırdı. Elimiz kolumuz tutulmuşken bize vurmaları insanlık dışı bir hareket. Biz bu vatan için canımızı verdik, yine veririz. Dünya barışını istiyoruz biz, Türkiye'de de barış istiyoruz. CHP bunu istemiyor. Kanuni haklarım saklı olmak üzere CHP milletvekillerinden hakkımı soracağım. Benim ağzıma burnuma vurmasını ben hazmedemiyorum. Türk milletinin milletvekili Türk halkına vuramaz. İdeolojin ne olursa olsun Türk insanına vuramazsın. Biz dünya barışını istiyoruz. Türkiye'de barış istiyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu eğer barışa tarafsa kanuni yollardan hakkını arasın. Bizde ona destek verelim. Ama şu var milleti sokağa dökerek, isyana çağırarak bir noktaya varılmaz. Biz Türk milleti olarak isyandan bıktık, savaştan bıktık. Askerimizi, polisimizi öldürüyorlar, onlara kimsenin sesi çıkmıyor. Ama ne yazık ki kendi milletvekiline bir şey olduğu zaman dünyayı ayağa kaldırıyorlar, anarşi yaratıyorlar. Biz anarşiye karşıyız. Barış için diyoruz ki demokrasi."

(Fatih Erdoğan - Ömer Çetin - Selçuk Böke - Pelin Üzek / İHA)