CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cavcav mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti: "Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. Mekanı cennet olsun." (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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