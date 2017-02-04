04.02.2017 11:59 CHP lideri İzmir'de

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütünce İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda, teröristlerle kahramanca çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği park açılışına katılmak üzere İzmir'e geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütünce İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda, teröristlerle kahramanca çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği park açılışına katılmak üzere İzmir'e geldi.

5 Ocak'ta Bayraklı Adliyesine gerçekleşen hain saldırıda teröristlerle kahramanca çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeşil alan ve parka verilmişti. Şehit polis Sekin'in adının verildiği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu park açılışı için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'dan havayolu ile İzmir'e geldi.

Kılıçdaroğlu'nu Adnan Menderes Havalimanında, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, il yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları tarafından karşıladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet havalimanından şehidin adının yaşatılacağı Bayraklı'daki parkın bulunduğu alana geçti.

(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen / İHA)

