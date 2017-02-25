CHP Lideri İstanbul'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi İstanbul'da bugün 3 programla sivil toplum kuruluşları, üniversiteliler ve partililerle buluşuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Hayırlı Üniversiteliler Platformu ile bir araya gelecek ve partisinin İstanbul Genişletilmiş 3'üncü Bölge Toplantısına katılacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve ilçe belediye başkanları eşlik ediyor.

(Selim Bayraktar / İHA)