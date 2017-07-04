CHP'li yöneticinin oğlunda da 'Bylock' çıktı

Kayseri'de sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınanların arasında bulunan CHP Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısının oğlunun da 'Bylock' kullandığı ortaya çıktı.

Kayseri'de sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınanların arasında bulunan CHP Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısının oğlunun da 'Bylock' kullandığı ortaya çıktı.

Kayseri'de TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün kriptolu iletişim ağı olan Bylock programını kullanan 104 kişiye yönelik yapılan operasyonda şu ana kadar 67 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Doğukan Z.'nin CHP Melikgazi ilçe Başkan Yardımcısının oğlu olduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'den tutuklu bulunan ve halen yargılanan Boydak Holding'in eski CEO'su Memduh Boydak'ın da Bylock kullandığı tespit edildi.

