01.01.2017 18:08 CHP'li vekiller saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan bilgi aldı

CHP milletvekilleri Selina Doğan ve Ali Şeker Adli Tıp Kurumu'na giderek Ortaköy saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler aldı. Hayatını kaybedenlerden kimliği belirlenen 11 Türk vatandaşının tamamının cenazesinin alındığı öğrenildi. CHP milletvekilleri Selina Doğan ve Ali Şeker Adli Tıp Kurumu'na giderek Ortaköy saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler aldı. Hayatını kaybedenlerden kimliği belirlenen 11 Türk vatandaşının tamamının cenazesinin alındığı öğrenildi.



CHP milletvekilleri Selina Doğan ve Ali Şeker, Adli Tıp Kurumu'na giderek, Ortaköy'de bir egece kulübüne yapılan silahlı saldırısında hayatına kaybedenlerle ilgili bilgi aldı. Milletvekillerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyrukluların Suudi Arabistan, Lübnan, Kuveyt, Irak, Ürdün, Hindistan, Kanada, Belçika, Suriye ve Tunus vatandaşı olduğu belirtildi.



Saldırıda hayatını kaybedenlerden 11 Türk ile 24 yabancının kimliklerinin belirlendiği öğrenilirken, 11 Türk vatandaşının tamamının cenazesinin yakınları tarafından Adlı Tıp Kurumundan alındığı, yabancı uyrukluların cenazelerinin ise henüz alınmadığı kaydedildi. İncelemelere göre saldırganın kaleşnikof silahı kullandığının tespit edildiği ifade edilirken, 1 polis, 3 güvenlik görevlisi, 1 garson olmak üzere 24'ü erkek 14'ü kadın 39 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

