CHP'li vekiller oturma eylemine başladı

Ankara'da KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasının ardından bazı CHP'li vekiller Karanfil Caddesi'nde oturma eylemine başladı. Vekiller ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Ankara'da KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasının ardından bazı CHP'li vekiller Karanfil Caddesi'nde oturma eylemine başladı. Vekiller ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Başkent'te KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle Yüksel Caddesi'ne açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında tutuklama kararı verilmişti. Karar sonrası Karanfil Caddesi ile Yüksel Caddesi kesişiminde toplanan bir grup CHP'li milletvekili oturma eylemine başladı. Bu sırada polis ekipleri ile vekiller arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yüksel Caddesi ve açılan sokaklar barikatlarla kapatıldı. Oturma eylemi yapan milletvekilleri ise ara ara oturdukları yerden kalkarak volta atma eylemi yaptı. Vekillerin oturma eylemi sürüyor.

(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü/İHA)