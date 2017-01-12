CHP'li vekiller meclis kürsüsünü işgal etti, kavga çıktı!

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 5. maddenin görüşmeleri sırasında CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı belirtildi.

AK Partili ve CHP'li vekiller Genel Kurul'da yumruklaştı Meclis Genel Kurulu'nda 5. maddenin görüşmelerine başlandı. 5. madde ile TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

CHP'NİN ÖNERİSİ KABUL EDİLMEDİ

CHP'nin Meclis'in görev ve yetkilerini düzenleyen 5. maddenin ilerleyen saatlerde görüşülmesi önerisi kabul edilmedi. Görüşmelere ara verilmesini isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesinin ardından kavga çıktı. Bunun üzerine AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı ifade edildi. Meclis Başkanvekili görüşmelere ara verdi.