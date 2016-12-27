27.12.2016 14:49 CHP'li vekiller işi yokuşa sürmeye devam ediyor

TBMM Anayasa Komisyonunda, CHP'li üyeler yine çalışmaları yavaşlatma uğraşına girince gerginlik yaşandı. TBMM Anayasa Komisyonunda, CHP'li üyeler yine çalışmaları yavaşlatma uğraşına girince gerginlik yaşandı.

Anayasa Komisyonunun bugünkü toplantısı milletvekillerinin tartışması ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kendilerine yeteri kadar söz verilmediğini iddia etti. Bunun üzerine bazı AK Parti milletvekilleri buna itiraz etti. Ardından da tartışma yaşandı.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

